"بن حفيظ " يحصد الدكتوراه في إدارة الأعمال

حصل مدير مكتب أمير منطقة جازان الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والتي جاءت بعنوان «دور أنماط القيادة في تخطيط التعاقب للمديرين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع» .

شارك في لجنة المناقشة الملحق الثقافي بسفارة المملكة في مصر الدكتور أحمد الفريح والملحق السابق الدكتور خالد النامي وعبدالله الحمد.