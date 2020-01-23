"أرصاد الإمارات" تسجّل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة شرق حرض السعودية

وقعت قُبيل منتصف الليل من مساء أمس "الأربعاء"

سجّل المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ريختر في شرق هجرة حرض التابعة لمحافظة الأحساء بالمملكة.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، سجلت هزة بقوة 3.9 درجة ريختر، في شرق حرض بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الهزة وقعت عند الساعة 22:27، في تاريخ 22/ 1/ 2020م حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.