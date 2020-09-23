الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس": لنا أن نفخر بهذا الوطن المعطاء بعد عام مليء بالتحديات

"المهنا" رفع التهنئة والتبريكات للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

رفع بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، باسمه وباسم منسوبي طيران ناس جميعًا، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وفي التفاصيل، قال المهنا: كلما مرّ عام على ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - يزداد شعورنا بالفخر، ويتعمق ارتباطنا بجذورنا وعمقنا التاريخي والثقافي، مستنيرين برؤية حكيمة وقيادة رشيدة، نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يضع مملكتنا الحبيبة في مصاف أكثر دول العالم تطورًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لطيران ناس: تحل ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة في خضم عام مليء بالتحديات، لكن الدول العظمى والقيادات الحكيمة تظهر في وقت التحديات، ونحمد الله -عز وجل- أننا نعيش في مملكة عظيمة، وفي ظل قيادة حكيمة، تضع مواطنيها في قلب أولوياتها.

فمنذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد حتى يومنا هذا سطّرت السعودية إنجازات كبيرة في مجال مكافحة تفشي الوباء؛ فحظي أداء السعودية في هذا السياق بإشادة عالمية، وتحولت لنموذج في كيفية التعاطي مع هذه الجائحة، والحد من انتشارها. وواكبت السعودية جهودها في مجال الرعاية الصحية بمبادرات عديدة لتحصين اقتصادها، ودعم القطاع الخاص من خلال إقرار حزمة برامج تحفيزية ومساندة، ولاسيما في قطاعَي السياحة والسفر.

وتابع قائلاً: شهدنا دورًا متناميًا للمملكة على الصعيد الدولي من خلال ترؤسها مجموعة العشرين. لافتًا إلى أنه في الوقت الذي نشهد فيه عودة الحياة إلى طبيعتها في السعودية، ومع استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، نتقدم بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على الدعم غير المتناهي، والسخي، الذي حظي به قطاع الطيران المدني طوال الفترة الماضية، الذي شكل حجر الزاوية في ضمان استمرارية شركات الطيران الوطنية.

وأضاف: فقط منذ ذكرى اليوم الوطني الـ89، بدعم القيادة اللامحدود، قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات من طراز A321XLR ضمن طلبية شراء 120 طائرة؛ لتصل قيمة إجمالي الطلبيات إلى أكثر من 10 مليارات دولار؛ لتصبح واحدة من كبرى صفقات الشراء من نوعها في المنطقة، التي بحمد الله تسلمنا 8 منها طائرات إلى يومنا هذا. كما حققنا العديد من الجوائز على المستويَيْن العالمي والإقليمي، إضافة إلى تشرفنا بنقل قرابة 50 مليون مسافر منذ انطلاقة طيران ناس.

واختتم المهنا تصريحه بالقول: بهمة، استلهمناها من شموخ جبل طويق، نسير خلف قيادتنا الرشيدة متطلعين إلى تحقيق فصول جديدة من الإنجازات، تليق بهذا الوطن الغالي وشعبه العريق. وكل عام ومملكتنا الحبيبة بألف خير.