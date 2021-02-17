"عمومية عيوني الصحية" تجيز خطتها التشغيلية وموازنتها للعام 2021م

"السويلم" أشاد بالدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للنهوض بالعمل التطوعي

عقدت جمعية عيوني الصحية اجتماعها الأول لجمعيتها العمومية برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم وبحضور نائبه الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وممثل وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية ماجد العلياني.

وتفصيلاً، تم افتتاح مقر عيوني بحي الربوة مخرج 14، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن السويلم، وحضور مدير إدارة التطوير بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس مشاري الطريف، ورئيس قسم العيون بالتجمع الأول بوزارة الصحة الدكتور ناصر المطيري، ومديرة إدارة صحة العين بالشؤون الصحية الدكتورة منيرة الدوسري.

وأشاد "السويلم" بدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودعمها لجمعية عيوني حتى أصبحت واقعًا ملموسًا بعد أن كان حلمًا يراود الجميع، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل النهوض بالعمل التطوعي الصحي، كما أثنى على جهود المؤسسين لهذه الجمعية الذين بذلوا أوقاتهم الثمينة لترى النور، وكان لهم القدح المعلى في تأسيسها وانطلاقتها كجمعية متخصصة في أمراض العيون.

وتوقع المهندس "الطريف" أن يكون لجمعية عيوني دور كبير في تعزيز صحة المجتمع في مجال العيون وإضافة نوعية في مجال تخصصها، وما شهدناه اليوم يؤكد أن هذه الجمعية بدأت بداية مميزة ما يؤهلها في أن تكون نموذجًا يُحتذى به بين الجمعيات الصحية، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد البشرية تدعم مثل هذه الجمعيات التخصصية والمتميزة.

وقال الدكتور "مشاري المطيري" بدوره أن القطاع الخيري الصحي يعد مكملاً لدور وزارة الصحة، وما رأيناه اليوم من إنجازات وأعمال لهذه الجمعية الناشئة يوضح أنها تسير وفق خطى ثابتة مستفيدة من خبرات القائمين على أمرها والذين لهم جهود كبيرة في العمل التطوعي الصحي، ونتطلع إلى التعاون معها لتحقيق البرامج التي تخدم أفراد المجتمع.

وأشارت الدكتورة منيرة الدوسري إلى أن جمعية عيوني وما استعرضته من إنجازات خلال الـ 45 يومًا منذ النشأة يدل على أن هذه الجمعية سيكون لها مستقبل زاهر في مجال التطوع الصحي، وبخاصة أنها قد بدأت بمنهجية وعمل مؤسسي، وأبدت رغبة إدارتها في التعاون مع هذه الجمعية ودعمها.

وفي سياق آخر، استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أبرز الأنشطة والأعمال والإنجازات التي سبقت انعقاد الجمعية العمومية وقال: إنه قد تمكن من خلال فريق عمل متطوع من إنجاز اللوائح والأنظمة وإجراءات العمل، بالإضافة إلى إعداد الخطة التشغيلية والموازنة التأسيسية وإعداد المشروعات الصحية التي تلبي حاجة المجتمع وحقائبها التسويقية.

وعبّرت الجمعية العمومية عن جزيل شكرها وتقديرها لمجلس الإدارة والفريق المتطوع على إنجازاتهم وأعمالهم التي أثمرت ببزوغ شمس هذه الجمعية التي يتوقع أن تُسهم في التنمية الصحية في مجال العيون في بلادنا الغالية.

وفي ختام الاجتماع وافقت الجمعية العمومية على اللوائح والأنظمة والخطة التشغيلية وموازنة 2021م.