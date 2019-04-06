أسعار النفط تصعد 1.5% بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية

وسط توقعات بأن تصعيداً للصراع في ليبيا قد يقلّص الإمدادات

صعدت أسعار النفط 1.5 في المائة بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة هدّأت المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيداً للصراع في ليبيا قد يقلّص إمدادات النفط.

ولقيت الأسعار دعماً أيضاً من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.

ووفق ما نشرته "رويترز" اليوم، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتاً، أو 1.35 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجل برنت 70.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من نوفمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 98 سنتاً، أو 1.58 بالمائة، لتسجل عند التسوية 63.08 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجّل الخام الأمريكي 63.24 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر.

وسجّل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأمريكي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.