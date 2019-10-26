العاصفة "كيار" تتطوّر إلى إعصار من الدرجة الأولى وهذا تأثيرها على المملكة

"الأرصاد": يتحرّك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تعليقًا على الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب؛ بأنه من خلال المتابعة المستمرة للمختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية؛ تبين أن الحالة تطورت من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى".



وقالت "الأرصاد": موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 70.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ"70-75" عقدة- "125-135" كم/ ساعة.



وأضافت: يتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، وتشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.



وأكدت أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وستقوم بإصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات.