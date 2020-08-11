"الجمارك": أكثر من 350 مليار ريال قيمة البضائع المفسوحة بالمنافذ منذ جائحة كورونا

مع اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية

أوضحت "الجمارك السعودية"، أن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 9 أغسطس بلغت 350,67 مليار ريال سعودي، باتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "بلغ عدد البيانات المفسوحة 1,623,278، وحجم البضاعة المفسوحة بلغ 248,304,063 طنًّا، وبلغت قيمة البضاعة المفسوحة 350,67 مليار ريال؛ حيث تم الفسح عبر 30 منفذاً".