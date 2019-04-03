"الحرس الوطني" یقیم محاضرة لـ"البصیلي" بجدة

تحدّث فيها عن الإتقان في الحیاة الیومیة وما له من أهمیة كبیرة

نظّم جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، محاضرة لعضو هيئة كباء العلماء الشیخ الأستاذ الدكتور جبریل بن محمد البصیلي، وذلك بمقر الجهاز العسكري بالقطاع الغربي.

وحضر المحاضرة عدد من منسوبي القطاع من مدنیين وعسكریین كان في مقدمتهم نائب مساعد وكیل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن خالد الحربي.

وتحدّث "البصیلي" عن الإتقان في الحیاة الیومیة وما له من أهمیة كبیرة في كافة الأمور الدینیة والدنیویة.

وشدّد على أهمیة الأخذ بالأسباب وبذل المزید من الجد والاجتهاد في كافة مجریات الحیاة الیومیة، وأنه یعتبر منهجًا نبويًّا، مدلِّلًا على ذلك بشواهد وعِبَرٍ عدیدة من الكتاب والسنة المطهرة.

وفي الختام قدّم نائب مساعد وكیل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن خالد الحربي؛ درعًا تذكاریًّا للشیخ جبریل بن محمد البصیلي بهذه المناسبة.