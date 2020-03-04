مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد غذائية وإيوائية للنازحين في المكلا بحضرموت

و30 ألف كرتون تمور على الأسر المحتاجة في مدن الشحر والمكلا ورماه وثمود

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية وغذائية شملت 50 خيمة، و250 بطانية، و100 بساط، و50 سلة غذائية، استفاد منها 300 نازح مستجد في مخيم الميل بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ بمختلف المناطق والمحافظات اليمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة المكلا أمس 30 ألف كرتون تمور على الأسر المحتاجة في مدن الشحر والمكلا ورماه وثمود بمحافظة حضرموت بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، وذلك في إطار مشروع توزيع 3 آلاف طن من التمور في 13 محافظة يمنية.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات لأن من شأنه تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على المواقف الأخوية والصادقة تجاه الشعب اليمني ومساعدته في كل الأوقات والظروف.

ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المقدم للشعب اليمني الشقيق في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية.