أمير مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية الجديد

قدم شكره "لآل طاوي" نظير ما قدمه خلال فترة عمله

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية المُعيّن حديثًا فهد بن رقوش، ومدير عام الفرع السابق عبدالله آل طاوي.

وقدم مستشار خادم الحرمين التهنئة لـ"بن رقوش" بمناسبة تعيينه، ‏كما قدم شكره "لآل طاوي"؛ نظير ما قدمه خلال فترة عمله.