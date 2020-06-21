أمير مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية الجديد

قدم شكره "لآل طاوي" نظير ما قدمه خلال فترة عمله

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية المُعيّن حديثًا فهد بن رقوش، ومدير عام الفرع السابق عبدالله آل طاوي.

وقدم مستشار خادم الحرمين التهنئة لـ"بن رقوش" بمناسبة تعيينه، ‏كما قدم شكره "لآل طاوي"؛ نظير ما قدمه خلال فترة عمله.

أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل

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21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 03:10 PM

قدم شكره "لآل طاوي" نظير ما قدمه خلال فترة عمله

أمير مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية الجديد

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية المُعيّن حديثًا فهد بن رقوش، ومدير عام الفرع السابق عبدالله آل طاوي.

وقدم مستشار خادم الحرمين التهنئة لـ"بن رقوش" بمناسبة تعيينه، ‏كما قدم شكره "لآل طاوي"؛ نظير ما قدمه خلال فترة عمله.

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أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل

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