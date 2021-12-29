بالشراكة مع "ازهلها".. مركز سلامة للفحص يتيح خدمة نقل وفحص المركبات

تعاون لتقديم نتيجة الفحص الفني للمركبات دون الحاجة إلى حضور مالك المركبة

وقعت شركة تكامل القابضة ممثلةً بمركز سلامة للفحص الفني الدوري اتفاقية مع شركة ازهلها التجارية، لتقديم خدمات نقل وفحص المركبات في محطات ومراكز سلامة دون الحاجة إلى حضور العميل، عبر إضافة هذه الخدمة في تطبيق ازهلها الخاص بالصيانة وتوصيل الطلبات.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركتي "تكامل" و"ازهلها" في مدينة الرياض، حيث مثّل تكامل نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الامتثال والتشغيل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف، ومثّل ازهلها خالد بن أحمد السعيد بصفته مدير العمليات.

تأتي هذه الاتفاقية بهدف استعانة واستفادة "مركز سلامة" من خدمات وإمكانات تطبيق ازهلها عبر تقديم خدمة نقل المركبة وفحصها لدى إحدى محطات ومراكز سلامة إضافة لتقديم نتيجة الفحص الفني للمركبات دون الحاجة على حضور العميل (مالك المركبة) وتسليمها وتسلمها نيابة عنه.

تجدر الإشارة إلى أن مركز سلامة للفحص الفني الدوري، يعد مشروعاً متخصصاً في الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق والمعاينة والتفتيش للأنظمة المختلفة وقياس أدائها، كما تعد مراكزه ومحطاته نموذجية، ويسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، وتحسين البنية التحتية عبر توظيف أحدث المعدات بأعلى معايير الجودة والدقة، إضافة إلى تفعيل دور التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030، حيث يعمل المركز بقيادة فريق عمل سعودي متخصص.