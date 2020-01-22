شاهد.. " قرود البابون" تهاجم منازل ومزارع المواطنين في محافظة "فيفاء"

الأهالي ناشدو الأمانة والمسؤولين بتفعيل مكافحتها والحد من انتشارها

هاجمت "قرود البابون" منازل المواطنين ومزارعهم في محافظة "فيفاء" شرق منطقة جازان، وألحقت الضرر بالممتلكات، بعد أن وصلت للمنازل والمزارع.

وتفصيلاً، قال جابر الفيفي، أصبحنا قلقين بعد أن هاجمت القرود منازلنا في فيفاء، وتسببت في تخريب حصاد مزارعنا، والشرب من مياهنا وتلويثها.

وتحدث يحيى الفيفي عن خطر توسعها قائلاً: إن القرود بدأت في الزحف إلى مواقع عالية وأماكن مأهولة بالسكان، لم تكن تصلها في السابق، وهذا ما يدعو لتحرك الجهات المعنية والمسؤولة عن مكافحتها قبل انتشارها وصعوبة السيطرة عليها.





وذكر المواطن ماطر الفيفي أنه وبالرغم من بلاغات المواطنين، عبر الرقم المخصص ببلاغات البلدية (٩٤٠)، إلا أنه لا يوجد تجاوب، ولا وجود فعلي للمكافحة من الشركة المكلفة بمكافحة القرود والحيوانات الضالة.

وناشد الأهالي أمانة منطقة جازان والجهات المسؤولة، تفعيل دور مكافحة "قرود البابون" في جبال فيفاء، والتي تحتاج إلى مكافحة عاجلة، بعد توسعها في الانتشار.



