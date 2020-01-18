الأمم المتحدة: تعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا عواقبه وخيمة

ينعكس سلباً على الشعب الليبي

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من عواقب تعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا، وعبرت عن قلقها العميق إزاء ما يجري في البلاد من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط، وقالت إن عواقب هذه الخطوة ستقع على عاتق الشعب الليبي.

البعثة شددت في بيان لها اليوم السبت على أن هذه الخطوة "ستكون لها عواقب وخيمة أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط"، مشيراً إلى أن تعطيل الإنتاج النفطي سيجلب أيضاً "تداعيات ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد".

وحثت البعثة الأممية جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في مسعى إلى "إنهاء الأزمة التي طال أمدها"، وأوصت باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، مجددة تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، طبقاً لـRT.