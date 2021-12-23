"أمانة جدة" و"المرور": إغلاق طريق سعود الفيصل لإنشاء جسر المشاة

أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق كامل طريق الأمير سعود الفيصل عند مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة لإنشاء جسر المشاة.
وأعلن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر"، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني لجسر المشاة، مهيبًا بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.
ابتداءً من 1 صباحًا وحتى 2 ظهر يوم الجمعة
أعلنت أمانة جدة والمرور إغلاق كامل طريق الأمير سعود الفيصل عند مستشفى الملك فيصل التخصصي، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة لإنشاء جسر المشاة.
وأعلن حساب أمانة جدة في موقع التواصل "تويتر"، بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق طريق الأمير سعود الفيصل، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021م، وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني لجسر المشاة، مهيبًا بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.