بعد صعودها الترند.. "تعليم الرياض" يكشف حقيقة أعمال الصيانة بـ"ثانوية الشفاء"

نفى تعليق الدراسة بها لحين الانتهاء منها

كشفت إدارة "تعليم الرياض"، لـ"سبق"، عن حقيقة إحدى الثانويات الواقعة بحي الشفاء جنوب العاصمة، والتي صعدت للترند أمس عبر هشتاق حمل اسم: مطالبات الطالبات، موضحة أنها تحتاج فقط لبعض الصيانة للكهرباء.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم "تعليم الرياض"، علي الغامدي، إن أعمال الصيانة بدأت في المدرسة منذ يوم اليوم الخميس من قبل المختصين، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فقط في صيانة الكهرباء.

وحول ما إذا كان قد تم تعليق الدراسة حتى الانتهاء من الأعمال، نفى "الغامدي" ذلك، مبيناً أنها مستمرة.

وزارة التعليم تعليم الرياض

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24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:58 PM

نفى تعليق الدراسة بها لحين الانتهاء منها

بعد صعودها الترند.. "تعليم الرياض" يكشف حقيقة أعمال الصيانة بـ"ثانوية الشفاء"

قاسم الخبراني

الرياض

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كشفت إدارة "تعليم الرياض"، لـ"سبق"، عن حقيقة إحدى الثانويات الواقعة بحي الشفاء جنوب العاصمة، والتي صعدت للترند أمس عبر هشتاق حمل اسم: مطالبات الطالبات، موضحة أنها تحتاج فقط لبعض الصيانة للكهرباء.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم "تعليم الرياض"، علي الغامدي، إن أعمال الصيانة بدأت في المدرسة منذ يوم اليوم الخميس من قبل المختصين، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فقط في صيانة الكهرباء.

وحول ما إذا كان قد تم تعليق الدراسة حتى الانتهاء من الأعمال، نفى "الغامدي" ذلك، مبيناً أنها مستمرة.

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