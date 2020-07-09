قفزة قياسية.. إصابة 2.657 إندونيسيًّا بـ"كورونا"

تسجيل 58 حالة وفاة جديدة

سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، وبلغت 2.657 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 70.736 حالة.

وبيَّن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن إندونيسيا سجلت 58 حالة وفاة جديدة، مرتبطة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 3.417 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 04:18 PM

تسجيل 58 حالة وفاة جديدة

قفزة قياسية.. إصابة 2.657 إندونيسيًّا بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، وبلغت 2.657 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 70.736 حالة.

وبيَّن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن إندونيسيا سجلت 58 حالة وفاة جديدة، مرتبطة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 3.417 وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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