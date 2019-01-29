آل سويلم مهاجمًا الفواز: ماذا قدَّمتَ لاتحاد القدم غير الفشل؟!

وصف ما يحدث بالعبث الحقيقي.. والاتحاد بالضعيف

هاجم سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك عبر تغريدات عدة، بثها عبر حسابه في تويتر.

وقال آل سويلم: "مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا إثرها احتجاجًا، ولكن ‏ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط التي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات".

‏وأضاف: "العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم باتحاده الإداري الضعيف، وتخبطاته العملية العديدة، لا يدل إلا على أن من يدير الاتحاد رجل فاشل إداريًّا وعمليًّا. والشواهد كثيرة". ‏

وزاد كاتبًا: "تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ أشهر عدة، ولكن لم يستطع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن إيجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات".

وأضاف: "رئيس لجنة الانضباط إعفاؤه اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته، أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهة، صدرت عليها عقوبات، وأخرى لم تصدر.. من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟".

‏وتحدث عن الفواز، وكتب: "ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة غير الفشل في إدارة الدوري؟ والفشل في إدارة المنتخب؟ والفشل في إدارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل".

‏وزاد: "أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته؛ فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي؛ فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك أنه مجرد تكملة عدد. وما يحزن أن البعض له تاريخ عريق، وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك".

‏ووجَّه رسالة للأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة: "شكرًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة الذي سعى للإصلاح، وإيجاد حلول عاجلة، وهذا غير مستغرب منه، وكلنا ثقة فيما يقدمه من عمل لتطوير المنظومة الرياضية، ولكن –للأسف- إن من يرأس الاتحاد لا يملك فكرًا يستطيع من خلاله الحفاظ على عدالة المنافسة، ورسب في أكثر من قضية؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه".