مدينة الملك سعود الطبية ترد على تداول حالات مرضية بسبب "الدخان الجديد"

قالت: التدخين مسبب رئيسي للإصابة بالجلطات وأمراض القلب

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن الحالات التي تم تداولها عن إصابتها بسبب الدخان الجديد وتم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب، ولم يثبت أنها بسبب ‫الدخان الجديد.

‏وتفصيلاً، قالت في تغريدة: "تابعت ‫مدينة الملك سعود الطبية ما نشر عبر ‫تويتر حول دخول حالات بسبب الدخان الجديد؛ وعليه توضح أن الحالات التي تم تنويمها، لديها عوامل خطورة الإصابة بجلطات القلب، ولم يثبت أنها بسبب ‫#الدخان_الجديد".

وأضافت: أن "التدخين مسبب رئيسي للإصابة بالجلطات وأمراض القلب".

يشار إلى مقطع فيديو تناول مضمونه حالات مرضية بمدينة الملك سعود، ناتجة عن الدخان الجديد، استمرارًا لآلاف الشكاوى على مواقع التواصل من الدخان الجديد، وسط مطالبات بإعادة القديم .