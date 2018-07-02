بالفيديو.. لحظة صادمة لانهيار شارع بالكامل تحت مجمع سكني بالصين

تم إجلاء السكان من المنطقة

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة صادمة كشفتها إحدى كاميرات المراقبة، عندما رصدت انهيار شارع بالكامل في الصين، وانزلاقه أسفل مجمع سكني.

وذكرت الصحيفة أن الطريق السريع في مقاطعة سيتشوان بمدينة غوانجان جنوب غرب الصين، قد انهار بالكامل بشكل مفاجئ في حوالي الساعة السابعة صباحًا، وانزلق تحت مجمع سكني، ولم تصدر أي تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وبينت الصحيفة بانه حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب انهيار الشارع بهذا الشكل الصادم، ولكنه تم إجلاء عدد من السكان في المنطقة المجاورة للانهيار، تحسبًا لانهيار آخر.

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02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439 07:46 PM

تم إجلاء السكان من المنطقة

بالفيديو.. لحظة صادمة لانهيار شارع بالكامل تحت مجمع سكني بالصين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظة صادمة كشفتها إحدى كاميرات المراقبة، عندما رصدت انهيار شارع بالكامل في الصين، وانزلاقه أسفل مجمع سكني.

وذكرت الصحيفة أن الطريق السريع في مقاطعة سيتشوان بمدينة غوانجان جنوب غرب الصين، قد انهار بالكامل بشكل مفاجئ في حوالي الساعة السابعة صباحًا، وانزلق تحت مجمع سكني، ولم تصدر أي تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وبينت الصحيفة بانه حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب انهيار الشارع بهذا الشكل الصادم، ولكنه تم إجلاء عدد من السكان في المنطقة المجاورة للانهيار، تحسبًا لانهيار آخر.

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