"الأرصاد": أمطار غزيرة إلى متوسطة وأتربة مثارة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطارٍ غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وبيش، وأجزاءً من الساحل، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً.