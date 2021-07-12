مبادرة "لاعبون بلا حدود" تحطم أرقامها السابقة وتؤكد مكانتها كأكبر حدث خيري في الرياضات الإلكترونية عالمياً

وصول المبادرة الخيرية لمنتصف الطريق ومشاركة أكثر من 160.000 لاعب

واصلت المبادرة الخيرية العالمية للرياضات الإلكترونية "لاعبون بلا حدود"، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تحقيق الإنجازات الملموسة، ووصلت إلى مراحل جديدة بعد أن تجاوزت أرقام النسخة الأولى بعد مرور 4 أسابيع على انطلاقها.

ومنذ انطلاق منافساتها بتاريخ 7 يوليو، نجح الحدث الذي يبلغ مجموع جوائزه الخيرية 10 ملايين دولار أمريكي في تأكيد مكانته كأكبر حدث خيري في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك من خلال مشاركة أكثر من 160.000 لاعب من 77 دولة في 100.000 مواجهة بعد الوصول إلى منتصف الطريق. وبفارق أكثر من 30.000 لاعب مقارنة بأعداد العام الماضي في نفس الفترة.

ومن خلال منافسات النخبة التي يشارك بها أفضل الأسماء والفرق في مجال الرياضات الإلكترونية عالمياً، تم تقديم مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي بعد ختام منافسات بطولة FIFA21 وFortnite وCS:GO، لمركز الملك سلمان للإغاثة، والذي بدوره منحها لعدد من الجهات الخيرية مثل "اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية" التي ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم. مع تبقي 6 مليون دولار أمريكي للبطولات المقبلة.

ونجحت تلك المنافسات في تسجيل أكثر من 35 مليون مشاهدة في البث المباشر وما يعادل 5.6 مليون ساعة حتى اللحظة.

نجوم عالميون وأرقام

شهدت بطولات منافسات النخبة مشاركة العديد من أشهر نجوم عالم كرة القدم والرياضة والفن والترفيه وتفاعلهم مع المشاركين ومقدمي الاستديوهات التحليلية الافتراضية الفريدة من نوعها، ومنهم: الأسطورة البرازيلية رونالدينهو والنجم الإسباني سيرجيو راموس وبطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل الإنجليزي آنثوني جوشوا ومواطنيه نجما الكرة الإنجليزية جيسي لينجارد وديلي آلي بالإضافة إلى المغني الأمريكي الشهير الحاصل على جائزة Grammy تشانس ذا رابر.

وأسهمت مشاركتهم في وصول أرقام المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي إلى 178 مليون مشاهدة، وقادت أكثر من 1.7 مليون لاعب لزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمبادرة لاعبون بلا حدود.

وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان -رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية- على هذا الإنجاز قائلاً: "بعد مرور أسبوع واحد على انطلاق النسخة الأولى من مبادرة لاعبون بلا حدود في العام الماضي، لاحظنا مدى تأثير المبادرة وتفاعل مجتمع الرياضات الإلكترونية مع أهدافها، والتي تتمحور حول دعم الدول المحتاجة ودعم جهود الصفوف الأمامية التي تكافح للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

تستمر تلك الجهود ويستمر معها شغف اللاعبين حول العالم للمساهمة. وأكبر دليل هو تلك الأرقام الاستثنائية لعشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية الذين شاركوا في نسخة هذا العام حتى الآن. شعارنا هو "عالم واحد: جسد واحد" ونسعى لتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من المحتاجين حول العالم.

وشاهدنا في منافسات النخبة ومنافسات البطولات المجتمعية مواجهات رائعة مليئة بالحماس وأتطلع لمعرفة ما تحمله الأسابيع المقبلة من نتائج عالمية على جميع الأصعدة في المبادرة".

منافسات النخبة

تقام مبادرة لاعبون بلا حدود على مستويين مختلفين هما المجتمعي والاحترافي، حيث يتنافس في الأول عشاق ومحبي الرياضة الإلكترونية ويتنافس في الثاني أفضل محترفي الرياضة الإلكترونية وجهاً لوجه من أجل التبرع بالجوائز للمؤسسات الخيرية العالمية.

وشهدت البطولات المجتمعية تسجيل 161,396 لاعب ومشاركة 153,125 في أكثر من 90,440 مواجهة في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية مثل EA SPORTS™ FIFA 21, Call of Duty, Fortnite, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

تضمنت تلك البطولات أكثر من 750 ماراثون، وشهدت فوز الكثير من اللاعبين من 38 من دولة مختلفة، بجوائز وهدايا بلغت قيمتها قرابة 220,000 دولار أمريكي.

وعلى صعيد منافسات النخبة، تنافس أكثر من 100 فريق من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية في العالم وجها لوجه وجذبت مواجهاتهم 35,790,224 مشاهدة للبث على مختلف المنصات.

مبادرات تعليمية

إلى جانب منصات اللعب والمشاهدة، تنظم مبادرة "لاعبون بلا حدود" سلسلة مجانية استثنائية من الدورات التعليمية التي تهدف إلى إلهام الجيل القادم من مصممي الألعاب. وحتى اللحظة، شارك 4,604 أشخاص في برنامج ‘Make It & Play It’ وبمعدل 1,149,400 مشاهدة لمحتوى الدورات والويبينارات.