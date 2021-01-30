الحصيني: موجة باردة تدهمنا اليوم وهنا خط سيرها صوب "الوسطى"

قال: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عن المسجل أمس

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد تبدأ اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع موجة برد متوسطة القوة من السبت؛ لذا متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً، وعودة الأجواء الباردة على الشمالية، ثم الغربية، ثم الوسطى.

وتابع: مقدار الانخفاض من "3" إلى "8" درجات مئوية عمّا سجّلته الجمعة 1442/6/16هـ، خاصة الشمالية والوسطى.

‏ومتوقع حالة ممطرة نهاية الأسبوع المقبل.