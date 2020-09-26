"فيتوريا": مباراة الغد صعبة.. و"مارتنيز": سنفعل كل ما بوسعنا للفوز

من المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر والتعاون في أبطال آسيا

أكد روي فيتوريا مدرب النصر أن مباراة الغد أمام نظيره التعاون في دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون صعبة جدًّا على الفريقين، لافتًا إلى أن التعاون كان في مجموعة جيدة ونجح في الفوز والتأهل، ونركز فقط على المباراة نفسها ولا نهتم بغير ذلك، لا يمكن أن نفكر في شيء غير المباراة والتجهيز لها.

وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لعبنا مع التعاون كثيرًا ونعرفهم، لكن هذا في الدوري، هنا الوضع يختلف والوصول لهذه المرحلة يتطلب الفوز فقط؛ لأن الجميع يريد تقديم كل ما لديه، ستكون مباراة الغد صعبة ونحن ندرك ذلك تمامًا؛ لذلك نحن نركز فقط على فريقنا وإمكانياتنا ويجب أن نكون واقعيين.

وأضاف: يجب أن نفوز غدًا، وهذا يتطلب التفكير منا جميعًا؛ فمثل هذه المباريات تحتاج تركيزًا واستعدادًا واهتمامًا بالتفاصيل الصغيرة، في هذه البطولة يختلف الوضع لأن لدينا مباراة واحدة فقط وتكون حاسمة، فلا مجال للتعويض في الدوري لدينا مباريات أخرى للتعويض.

وأفاد فيتوريا بأن مباراة الغد بين فريقين كل منهما يريد الفوز في بطولة قواعدها تختلف؛ لذلك اللعب معهم هنا بالدوحة يختلف عن الدوري السعودي في كل شيء، هذه مباراة واحدة فقط وفيها فرصة لكلا الفريقين من أجل الفوز والتأهل للدور الثاني؛ لذلك على الفريقين القتال من أجل الفوز والتأهل.

وأكمل: التعاون فريق قوي جدًّا وسيحاول منعنا من الفوز والتأهل، فالفوز غدًا ليس مضمونًا لكن نحن أذكياء ويجب أن نفكر في طريقة اللعب في المباراة ونشاهد نقاط الضعف والقوة ونحاول تقديم أفضل ما لدينا لنضع بصمتنا فيها.

من جانبه قال النجم الأرجنتيني بيتي مارتنيز: إن مباراة الغد مهمة والجميع على يقين بذلك، نعرف الخصم وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل الفوز بالمباراة.

وتابع نجم النصر: أعرف أنها مدة قليلة التي قضيتها مع الفريق، لكن ترحيب الفريق بي والحفاوة التي وجدتها منهم ساهمت في انسجامي مع الفريق، فنحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لكن لدينا الثقة من أجل الفوز وتحقيق ما نريد.