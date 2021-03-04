"الجمعيات الأهلية" يستضيف وكيل الوزارة لتنمية المجتمع ومديري العموم بوكالة التنمية الاجتماعية

في ندوة افتراضية عبر برنامج "زوم"

نظم مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ندوة افتراضية، عبر برنامج "زوم"، برعاية وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتطوير، المهندس مشاري بن منصور الطّريف، ومدير الإدارة العامة للدعم المالي والمؤسسي، عبدالله بن جعفر الجريسي، ومدير عام الإدارة العامة للإشراف والحوكمة، إبراهيم عبدالله الحسيني، ومدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية، فيصل بن رجاء اليوسف، ومدير إدارة التأسيس، عبدالعزيز بن عجيل الشمري.

وأدار اللقاء، عبدالله بن محمد بن حجر رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة.

وأشاد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، الدكتور سعدون بن سعد السعدون، بالوكيل وضيوف اللقاء ومنسوبي الجمعيات الأهلية، وشكرهم على حضورهم الندوة.

كما أشاد بدور الوزارة بدعم الجمعيات الأهلية وتمكينها في كل المجالات، مما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ثم تحدث بعد ذلك عن أبرز إنجازات المجلس خلال الستة أشهر الماضية.

بينما أشاد الوكيل أحمد الماجد، بما يقوم به مجلس الجمعيات الأهلية من دور مميز وتكاملي مع الوزارة.

كما أشاد بدور الجمعيات الأهلية في التصدي لجائحة كورونا، مما كان لها الأثر البالغ في تعزيز التوعية وتقديم خدمات إغاثية وصحية لأفراد المجتمع.

كما أثنى على دورها التنموي والمجتمعي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والمتوازنة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية تتطور طورًا ملحوظًا في تقديم خدماتها التنموية والاجتماعية.

وأوضح، أن توجيهات الوزير ونائبه تؤكد على تقديم كل الدعم والمساندة للجمعيات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفي توسيع دائرة خدماتها وتمكينها حتى تؤدي دورها التنموي والمجتمعي.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية من خلال تعزيز دور صندوق دعم الجمعيات الأهلية ليتواءم مع احتياجاتها، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

وفي محور الإشراف والتمكين، أشار المهندس مشاري الطّريف، إلى دور ومهام الوحدات الإشرافية بالجهات المعنية، موضحا أن نحو 27 جهة حكومية معنية بالإشراف الفني على الجمعيات الأهلية، وهذه الجهات تقوم بدور تكاملي مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير برامج وأنشطة الجمعيات وفق ممارسات ومعايير تسهم في تحقيق الأثر المجتمعي الفعال.

وضمن إطار الدعم المالي للجمعيات الأهلية، أوضح عبد الله بن جعفر الجريسي، معايير ومسارات الدعم المالي للجمعيات، كما تناول إبراهيم بن عبد الله الحسيني، محور حوكمة الجمعيات الأهلية.

وأوضح، أنواع معايير الحوكمة، وضرورة التزام الجمعيات الأهلية بتلك المعايير.

ومن جانب آخر، استعرض فيصل بن رجاء اليوسف، منصة التبرعات الوطنية ومساهمتها في الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية.

كما تحدث عبدالعزيز بن عجيل الشمري، عن متطلبات واشتراطات تأسيس الجمعيات الأهلية الناشئة.

وفي ختام اللقاء أجاب ضيوف الندوة عن اسئلة المشاركين ومداخلاتهم.