بالفيديو.. هل هناك طائرة غارقة أمام سواحل اسكتلندا؟

بعدما أظهرتها صور "جوجل إيرث"

أثناء استخدام برنامج "جوجل إيرث- Google Earth"، عثر البريطاني روبرت مورتون، على صورة واضحة لما بدا أنه طائرة تحت المحيط الأطلنطي، على بُعد حوالى 7 أميال أمام سواحل اسكتلندا.

وحسب موقع صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، وصف مورتون اكتشافه بأنه "مذهل وغريب جداً".

لكن مورتون، البالغ من العمر 55 عاماً، نفسه يشكك في وجود مثل هذه الطائرة الغارقة.

وحسب الصحيفة، يقول مورتون: إن من المرجح أن يكون قد حدث خلل عندما التقط أحد أقمار جوجل الصورة أثناء سير الطائرة؛ لأنه لم يسمع قط عن أي تحطم للطائرات في مدينة إدنبرة أو تلك المنطقة؛ حيث يقع الموقع الذي التُقطت فيه الطائرة على بُعد أقل من 9 أميال من مطار إدنبرة.

وأضاف: "أنا أعرف أن الطائرة ليست في الماء؛ فربما كان القمر الصناعي التقطها من خلال سحابة رقيقة؛ مما يعطيها ذلك المظهر".

يأتي ذلك بعد أيام من زعم طيار يُدعى "دانيال بوير"، أنه اكتشف أجزاء من رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم MH370 في غابة في كمبوديا، وهي الطائرة التي اختفت بشكل غامض عام 2014 باستخدام Google Earth؛ حيث يقول إنه التقط صوراً لمحرك الطائرة والذيل، وكابينة القيادة للطائرة المدفونة في الغابة شمال "بنوم بنه" عاصمة كمبوديا باستخدام البرنامج.