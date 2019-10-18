سامي يرد على الرابطة: شكراً لإقراركم بوصول القوائم المالية

قدم سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، شكره لرابطة دوري المحترفين على تأكيدهم وصول القوائم المالية.

وقال في تغريدة: "شكراً لرابطة دوري المحترفين على الإقرار بوصول القوائم الخاصة بكرة القدم واللي حصل بها على الرخصة الآسيوية وهي شهادة بسلامة هذه القوائم المدققة".

وأضاف : ما يتعلق ببقية الألعاب وقوائمها أعتقد إذا كانت ذاكرتي جيدة رفعت للبنك الدولي لأن قيمتها بالمليارات، الهلال بيلعب الآن نتابع.

وكانت الرابطة أعلنت أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال‬⁩ وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".