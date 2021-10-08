غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين

قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.

وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.

علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".

