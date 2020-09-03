"كورونا" يصيب رئيس الوزراء التركي السابق

وعكة صحية كشفت حالته

كشف رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، اليوم (الخميس)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "يلدريم" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار كورونا إيجابية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر أن وضعه الصحي جيد، وأن الأطباء سمحوا ببقائه في المنزل.