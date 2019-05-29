غياب الحدائق بـ"عفراء بلقرن" يدفع بالأهالي لإنشاء ألعاب بدائية بأغصان الأشجار

"ابن دلبوح" لـ"سبق": تم إعداد الدراسات اللازمة وننتظر الاعتمادات المالية لها

شكا سكان مركز عفراء التابع لمحافظة بلقرن، غياب الحدائق ‏والألعاب، الأمر الذي يحول دون استمتاع الأسر وأبنائهم، ودفع المواطنين إلى استحداث ألعاب بدائية وتعليق بعضها بأغصان الأشجار.

وقال عددٌ من الأهالي: نعاني في مركز ‎عفراء نقصًا في الخدمات والحدائق المتعثرة منذُ ثلاث سنين والتي تحولت إلى مرتع للحيوانات، كما أن أكثر من خمسة مخططات من دون إنارة أو سفلتة على الرغم من أن مركز ‎عفراء يعد من أكبر المراكز ويعد البوابة الشمالية للمحافظة على حد قولهم.

وأمام هذا، أوضح رئيس بلدية بلقرن المهندس عبدالله بن دلبوح لـ"سبق" أنه فيما يتعلق بالحدائق فهناك مبادرة لأنسنة المدن وتم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء حدائق للمحافظة والمراكز التابعة وجرى طلب دعم الاعتمادات المالية لها وإدراج حديقة مركز عفراء والمراكز الأخرى ضمن هذه المبادرات.

وأضاف: بالنسبة للمخططات فمنها ما سلم للإسكان وبقية المخططات فهي ضمن أولويات مشروعات سفلتة المخططات المعتمدة من قِبل الوزارة وعددها 23 مخططًا على مستوى المحافظة والمراكز التابعة.