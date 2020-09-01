حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 34

إجمالي الدفعات 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقه

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 34.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 34 (شهر سبتمبر 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

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وكان إجمالي الدفعات قد بلغ 78.6 مليار ريال سعودي منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 33 لشهر أغسطس.