متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.
قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.