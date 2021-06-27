متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين

قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.

4

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 03:55 PM

قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا

متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,204

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021