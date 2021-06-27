متحدث "الصحة": لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين

قال: لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نرصد استقراراً في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، ولا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين.