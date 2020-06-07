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عقب إغلاقه احترازيًّا من قبل الجهات المختصة

عودة الحركة المرورية بطريق الهدا‬ بعد انتهاء الحالة المطرية

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه احترازيًّا إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.



وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من المنطقة تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة.