"غوث" تُكَرِّم أعضاءها المميزين في مجال التوعية والتدريب

احتفلت بأول كتاب عربي بطريقة برايل في الإسعافات الأولية

كرّمت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، أمس، عددًا من منسوبيها المميزين في مجال التوعية والتدريب.

وكان من ضمن المدربين المكرَّمين: سلطان الحارثي، وماجد الحمدان، ومحمد أبو حمود، وعبدالله الكرشمي.

واحتفلت بعضوها المميز حميد بن أحمد المالكي (المدير السابق للجمعية)، بمناسبة إصداره لأول كتاب عربي للمكفوفين بطريقة برايل في الإسعافات الأولية، بحضور قيادات الجمعية سليمان الربيع ومنصور العاطفي.