"الحج والعمرة" تصدر أكثر من 146 ألف تصريح خلال 24 ساعة

قالت الوزارة: للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، أن الوزارة قدّمت أمس 14 فبراير 2022 م، 146.038 تصريحاً تمثلت في 85.093 تصريح صلاة، و60.945 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 27.279.923 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 23.189 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 9.279 لزيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، و13.892 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.555.462 خلال العام الهجري 1443 هـ.