جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية

أثناء جولة ميدانية لمتابعة مخالفي الاحترازات الوقائية

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

فيروس كورونا الجديد

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 11:10 PM

أثناء جولة ميدانية لمتابعة مخالفي الاحترازات الوقائية

جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية

عبدالله الراجحي

جدة

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نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

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فيروس كورونا الجديد

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