الاتحاد يوضح: الهلال أبلغنا بتعاقده مع سعود عبد الحميد قبل الإعلان الرسمي

لتتضح الصورة أمام الجماهير الرياضية

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بياناً يوضح فيه أسباب إيقاف المفاوضات مع مدافع الفريق الكروي الأول سعود عبد الحميد حول تجديد عقده وذلك بعد أن انتقل رسمياً إلى نادي الهلال .

وقال النادي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه :" يوضح المركز الإعلامي بنادي الاتحاد لجميع محبي النادي والجماهير الرياضية، بأن قرار رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي بإيقاف مفاوضات تجديد عقد اللاعب سعود عبد الحميد مع النادي جاء رداً على الموقف السلبي من اللاعب ووكيله تجاه كافة المحاولات التي بذلت لإقناعه لتجديد العقد .

وأضاف البيان :"بدأ النادي في التحدث للاعب ووكيل أعماله قبل عام ونصف من نهاية عقده مع النادي، حيث تم تقديم عرض بكسر العقد الساري المتبقي فيه حينها عام ونصف وتمديده لفترة مماثلة بإجمالي ثلاثة مواسم، مع تقديم العرض المالي الأعلى في سقف التعاقد مع اللاعبين المحترفين المحلـيين، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من جانب وكيل أعمال اللاعب".

وعلى الرغم من ذلك تجاوب النادي مع طلب اللاعب بالحصول على مبلغ مالي خارج المتفق عليه بقيمة 400 ألف ريال وتم توفيره بصفة شخصية من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وتابع :"تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى للجنة فض المنازعات يطالب بفسخ العقد، مدعياً بأن النادي لم يسدد مقدم عقد اللاعب، وهو ما ثبت عدم صحته أمام اللجنة بعد أن قدم النادي ما يثبت استلام اللاعب لكافة مستحقاته المالية حتى تاريخ تقديم الشكوى في 20 سبتمبر 2020، واكتفى النادي بإثبات سلامة موقفه دون أي تصعيد تجاه هذه الشكوى المفتعلة.

وتم تقديم عرض النادي الرسمي الأول للاعب ووكيل أعماله لتجديد العقد قبل دخوله فترة الستة الأشهر الأخيرة من عقده وتحديدا في 1 يونيو 2021.

وأوضح النادي :"تم تقديم العرض الرسمي الثاني للاعب ووكيل أعماله في تاريخ 17 يونيو 2021م والذي تضمن الموافقة على كافة الطلبات التي تم طلبها من جانب الوكيـل كقيمة مالية للعقد أو توزيع الدفعات بما في ذلك السيارة التي اختارها اللاعب بالنوع واللون ومبلغ عمولة الوكيل، وتضمن خطاب تقديم العرض طلب تحديد موعد لتوقيع العقد ولم يتم تحديده من جانب وكيل أعماله.

وتم إرسال خطاب لوكيل أعمال اللاعب في تاريخ 17 سبتمبر 2021م يتضمن طلب تحديد موعد لتوقيع العقد بناء على ما تم الاتفاق عليه، ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب أيضاً.

وتابع النادي في بيانه :"آخر المواعيد التي تم تحديدها كان يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021م وبعد أن تم تجهيز كافـة الشيكات بما فيها شيك الوكيل، إلا أن الوكيـل لم يحضر في الموعد المتفق عليه، ثم تذرع بعدم وجود شيك مصدق وهو الذي لم يكن موجوداً من الأساس لمراجعة الأوراق النهائية قبل التوقيع.

علماً بأنه حسب الأنظمة يعد الشيك المصرفي مستنداً رسمياً يترتب عليه ما يترتب على الشيك المصدق من التزام أمام كافة الجهات المختصة.

وزاد النادي :"كافة المخاطبات تم إرسالها عبر البريد الرسمي للاعب المسجل في عقده الاحترافي وفقاً لما هو معمول به رسميا، وطيلة الفترة الماضية لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي اتصال من أي رئيس ناد يطلب فيه موافقة النادي بشكل ودي أو رسمي للتفاوض مع اللاعب.

وختم البيان القول :"تلقى رئيس مجلس الإدارة مساء اليوم اتصالاً من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال يبلغه فيـه بتوقيع ناديه مع اللاعب قبل الإعلان الرسمي بذلك.