"الأحوال المدنية" تنجز 10 ملايين عملية خلال 6 أشهر

افتتاح 4 معامل للترميم والمعالجة في عدة مناطق

حققت الأحوال المدنية أرقاماً مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، بتجاوزها عشرة ملايين عملية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1441هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة بإجمالي بلغ 10.493.468 عملية في جميع خدماتها المقدمة للمستفيدين، حيث تم إصدار 1.463.681 بطاقة هوية وطنية، للرجال والنساء، وعدد 490.388 سجلاً للأسرة.

وفي إطار خطة ترميم ومعالجة الوثائق فقد تم افتتاح 4 معامل للترميم والمعالجة خلال النصف الأول من العام الجاري في كل من مناطق الرياض. والمدينة المنورة. وتبوك، وجازان. وذلك ضمن خطة معتمدة لإنشاء 9 معامل في مختلف مناطق المملكة؛ لمعالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها للعوامل المناخية والطبيعية المختلفة.

يأتي ذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد قامت الوحدات المتنقلة بأكثر من 1.500 زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة وللجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الجهات التعليمية.

وتضمنت إحصائية الأحوال المدنية خلال النصف الأول لهذا العام الانتهاء من جميع أعمال أرشفة أساسات المواطنات في جميع المكاتب النسائية وذلك بأرشفة أكثر من 63 مليون وثيقة.

وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة فقد أضافت الأحوال المدنية خلال النصف الأول خمس خدمات جديدة هي تسجيل المواليد. وتعديل المهن للمدنيين. وتقدير المطورة. وإيصال سجل الاسرة للزوج. وإيصال سجل الأسرة للأمهات.