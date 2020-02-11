رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لـ4 سنوات

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة أربع سنوات برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من:

الدكتور ياسربن محمد محروس نائباً للرئيس

الدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الشهري عضواً.

الأستاذ طريف بن محمد حلواني عضواً

الأستاذ خالد بن تركي النهاري عضواً

الأستاذ ياسر بن مدني علاقي عضواً

الأستاذ طارق بن عبدالله خليفة عضواً.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إدارة الهيئة العامة للرياضة إدارة النادي الأهلي محافظة جدة

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11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 04:12 PM

رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لـ4 سنوات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة أربع سنوات برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من:

الدكتور ياسربن محمد محروس نائباً للرئيس

الدكتور عمر بن إبراهيم أبو العلا عضواً

الأستاذ خالد بن محمد الشهري عضواً.

الأستاذ طريف بن محمد حلواني عضواً

الأستاذ خالد بن تركي النهاري عضواً

الأستاذ ياسر بن مدني علاقي عضواً

الأستاذ طارق بن عبدالله خليفة عضواً.

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الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إدارة الهيئة العامة للرياضة إدارة النادي الأهلي محافظة جدة

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