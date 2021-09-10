أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مرتقباً على المستوى الرياضي محلياً وعالمياً حيث أوفى بوعوده من اثارة وتشويق نظير كثرة الفعاليات والمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب التي أقيمت خلاله من تصفيات كأس العالم في كافة أنحاء القارات، إلى تواتر الأحداث والمشاكل التي تعصف بنادي تركتور قبل لقائه المنتظر مع النصر السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى انسحاب اليابان من استضافة كأس العالم للأندية.
ففي الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على شقيقه العماني المشهد في المملكة كون هذا الانتصار منح الأخضر ثلاث نقاط ثمينة وضعته على الطريق الصحيح نحو مونديال قطر ، كما أن اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية لم يقل عنه أهمية وحصل على الكثير من الاهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية .
أما في الشأن العالمي كان خبر إيقاف مباراة كلاسيكو الأرض ببين البرازيل والأرجنتين محور أحاديث الصحافة العالمية ‘إلى جانب الانقلاب العسكري في غينيا والذي أجل مباراتها مع المغرب في تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
المنتخب السعودي يتغلب على نظيره العماني في تصفيات كأس العالم
اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية
متوسط ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف يغادر لإسبانيا للاطمئنان على إصابته
النصر يعلن قائمته الآسيوية
تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية
السعودية قريبة من استضافة كأس العالم للأندية
إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين
تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022
الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية على أندية دوري الدرجة الأولى
تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي
تراكتور يعلن استقالة مدربه
وزير الرياضة يستقبل البطل الأولمبي "القرشي"
فهد الهريفي ينفي علاقة بتعاقد "النصر" مع المدرب البرازيلي "مانو مينزيس
تعين البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب مصر
إطلاق نسخة جديدة من البطولة الكريكيت في كافة أنحاء المدن الرئيسية في المملكة
أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا
منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان
الفارس السعودي خالد المبطي يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا
كاراتيه الأخضر للسيدات يتوج ببرونزية البريميرليج للكاتا
الهجن السعودية تسيطر على جائزة سيف ولي العهد للنقاط
منتخب الأردن للسيدات يتوج بكأس العرب
كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مرتقباً على المستوى الرياضي محلياً وعالمياً حيث أوفى بوعوده من اثارة وتشويق نظير كثرة الفعاليات والمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب التي أقيمت خلاله من تصفيات كأس العالم في كافة أنحاء القارات، إلى تواتر الأحداث والمشاكل التي تعصف بنادي تركتور قبل لقائه المنتظر مع النصر السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى انسحاب اليابان من استضافة كأس العالم للأندية.
ففي الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على شقيقه العماني المشهد في المملكة كون هذا الانتصار منح الأخضر ثلاث نقاط ثمينة وضعته على الطريق الصحيح نحو مونديال قطر ، كما أن اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية لم يقل عنه أهمية وحصل على الكثير من الاهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية .
أما في الشأن العالمي كان خبر إيقاف مباراة كلاسيكو الأرض ببين البرازيل والأرجنتين محور أحاديث الصحافة العالمية ‘إلى جانب الانقلاب العسكري في غينيا والذي أجل مباراتها مع المغرب في تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
المنتخب السعودي يتغلب على نظيره العماني في تصفيات كأس العالم
اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية
متوسط ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف يغادر لإسبانيا للاطمئنان على إصابته
النصر يعلن قائمته الآسيوية
تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية
السعودية قريبة من استضافة كأس العالم للأندية
إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين
تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022
الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية على أندية دوري الدرجة الأولى
تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي
تراكتور يعلن استقالة مدربه
وزير الرياضة يستقبل البطل الأولمبي "القرشي"
فهد الهريفي ينفي علاقة بتعاقد "النصر" مع المدرب البرازيلي "مانو مينزيس
تعين البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب مصر
إطلاق نسخة جديدة من البطولة الكريكيت في كافة أنحاء المدن الرئيسية في المملكة
أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا
منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان
الفارس السعودي خالد المبطي يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا
كاراتيه الأخضر للسيدات يتوج ببرونزية البريميرليج للكاتا
الهجن السعودية تسيطر على جائزة سيف ولي العهد للنقاط
منتخب الأردن للسيدات يتوج بكأس العرب