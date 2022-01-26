بعد مباراة ماراثونية أمام "ساحل العاج" .. "مصر" تواجه المغرب في ربع النهائي

في كأس الأمم الإفريقية

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد تجاوز منتخب ساحل العاج بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (5-4 ) بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 0-0، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، في اليوم الختامي لدور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.



ويواجه منتخب مصر في دور ربع النهائي من البطولة المنتخب المغربي .

