أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

وفاة أمير الكويت

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 04:50 PM

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

84 73,903

أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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