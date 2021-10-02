الأردن تسجل 548 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة.