الأردن تسجل 548 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة.

0

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 05:52 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الأردن تسجل 548 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عمّان

0 42

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021