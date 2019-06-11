"بن عفيصان" يستقبل كُتاب عدل محافظة ثار

بحثوا سبل تعزيز التعاون

استقبل محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان، في مكتبه اليوم، محمد بن سعيد الغامدي ومعجب بن عبد الله القحطاني من كُتاب عدل المحافظة.

جرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع متعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها والتسهيل على المواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.

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11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 08:33 PM

بحثوا سبل تعزيز التعاون

"بن عفيصان" يستقبل كُتاب عدل محافظة ثار

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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استقبل محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان، في مكتبه اليوم، محمد بن سعيد الغامدي ومعجب بن عبد الله القحطاني من كُتاب عدل المحافظة.

جرى خلال اللقاء مناقشة مواضيع متعلقة بكتابة العدل بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والمعوقات وسبل معالجتها والتسهيل على المواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون بين فرع كتابة العدل والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.

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