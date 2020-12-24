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المتوفى لقي مصيره بعدما غادر مقر عمله بأحد المسارحة للوقوف على حيثيات النزاع

مواطن يدهس أخوين ويصرع أحدهما إثر خلاف في جازان

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه في "رمادة" التابعة لأحد المسارحة بجازان، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.



وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.