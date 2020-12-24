مواطن يدهس أخوين ويصرع أحدهما إثر خلاف في جازان

المتوفى لقي مصيره بعدما غادر مقر عمله بأحد المسارحة للوقوف على حيثيات النزاع

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه في "رمادة" التابعة لأحد المسارحة بجازان، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

جريمة قتل أحد المسارحة حادث دهس جازان الجهات الأمنية

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24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 08:31 PM

المتوفى لقي مصيره بعدما غادر مقر عمله بأحد المسارحة للوقوف على حيثيات النزاع

مواطن يدهس أخوين ويصرع أحدهما إثر خلاف في جازان

محمد المواسي

جازان

9 34,493

كشفت مصادر عن أن مواطناً دهس أخوين من أقربائه في "رمادة" التابعة لأحد المسارحة بجازان، إثر خلاف بينهم؛ ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وقالت المصادر إن المتوفى كان قد غادر مقر عمله في أحد المسارحة للوقوف على حيثيات الخلاف، ليلقى مصيره بعد أن تلقى الإجراءات الطبية.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، واتخذت الإجراءات النظامية.

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جريمة قتل أحد المسارحة حادث دهس جازان الجهات الأمنية

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