1197 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 38150

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 38150 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 163 حالة وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 21200 حالة للشفاء.