"أردوغان" يحذر الأتراك: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنفرض إجراءات إضافية

يحجم عن إعلان الحجر الصحي على البلاد

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، من أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا ولم يلتزم المواطنون بالعزل الذاتي.

ويحجم أردوغان عن إعلان حالة حجر صحي عام في أنحاء تركيا، لأسباب اقتصادية في المقام الأول.

وأشار إلى أن أنقرة عازمة على مواصلة الإنتاج والتصدير.

فيروس كورونا الجديد

3

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:37 PM

يحجم عن إعلان الحجر الصحي على البلاد

"أردوغان" يحذر الأتراك: إذا لم تلتزموا بعزل "كورونا" سنفرض إجراءات إضافية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

8 5,740

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، من أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا ولم يلتزم المواطنون بالعزل الذاتي.

ويحجم أردوغان عن إعلان حالة حجر صحي عام في أنحاء تركيا، لأسباب اقتصادية في المقام الأول.

وأشار إلى أن أنقرة عازمة على مواصلة الإنتاج والتصدير.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020