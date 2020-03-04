"الصحة" تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران

الحالة معزولة في المستشفى

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطن سعودي قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وكان مرافقًا في السفر للحالة الأولى التي أُعلِنت مسبقًا.

وتُطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وإضافة إلى ذلك، جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قِبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم إعلان جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت "الصحة" بالجميع للتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.