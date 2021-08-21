مديرة تأهيل المرشدين السياحيين .. ننتظر 23 مليون سائح للمملكة في عام 2032

1200 مرشد سياحي في المملكة حاليًّا

قالت نادية قربان مديرة مشروع تأهيل المرشدين السياحيين بالسعودية: إن نحو 200 فتاة حصلن على رخصة الإرشاد السياحي في السعودية حتى الآن.

وأضافت أن المملكة تعمل على تأهيل قطاع السياحة والترفيه بشكل متكامل؛ حيث تستهدف زيارة 100 مليون زائر سنويًّا للسعودية بحلول 2030.

وأوضحت أن السعودية تسعى لتكون الوجهة الأولى سياحيًّا على مستوى العالم، من خلال الخدمات التي تقدمها بشكل متكامل، وكذلك بعد اكتشاف الأماكن الأثرية الهامة بها حسب الحوار المنشور في "سبوتنيك".

وقالت: إن رؤية المملكة 2030 توجت قطاعات السياحة كأحد العناصر الأساسية في برنامج التحول الوطني باعتبارها أبرز البدائل الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، خاصة أن هذه الأهداف ترتبط بالرؤية من خلال إنشاء وتطوير المواقع السياحية والمدن الترفيهية المتكاملة، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص فيها، وتسير بشكل متكامل دون تأثر.

وأكدت مساهمة المشاريع في زيادة مستوى الدخل وفرص العمل والاستثمار بما يصل إلى نحو مليون و600 ألف وظيفة، مقابل 600 ألف وظيفة حاليًّا، كما أنه من المتوقع وصول عدد الزائرين للمملكة عام 2032 إلى نحو 23 مليون زائر.

ولفتت إلى أهم العوامل لجذب السياحة أيضًا، هي إتاحة الفرصة للمواطنين من الدول الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية؛ حيث تستهدف زيارة 100 مليون زائر سنويًّا بحلول 2030، كما بلغ عدد المرشدين والمرشدات حتى الآن نحو الـ 1000 في المملكة منهم نحو 200 من الفتيات.

وأشارت إلى الإقبال الكثيف على التدريب، إضافة إلى أن بعض الكليات متخصصة حاليًّا في تخريج دفعات من الإرشاد السياحي.

كما أن المرأة السعودية (المرشدة) اليوم تعمل في جميع المناطق السياحية دون استثناء، حتى في مناطق الكهوف تعمل بعض السيدات دون أدنى إشكالية، خاصة أن سياحة الكهوف من الرحلات التي يحرص عليها الجميع.

وأوضحت أنه ليست هناك أي صعوبات تواجه الفتيات، خاصة أن الفرص متساوية بين الجنسين في جميع الخطوات وتشمل الرخص بالنسبة للإرشاد السياحي 3 فئات؛ منها مرشد موقع ومرشد مسار ومرشد متخصص.

وعن تأثير الكوفيد 19 على السياحة قالت قربان إن قطاع السياحة لم يتأثر بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19؛ حيث تأسست العديد من المبادرات للتعريف بالمناطق الداخلية، والتي زارها الكثير من المواطنين السعوديين وقمنا على إحدى المبادرات للتعريف بالمناطق السياحية الداخلية، كما بدأت الأغلبية بالتوجه للسياحة الداخلية التي اكتشفت فيها العديد من المميزات.