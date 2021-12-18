خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجل 4079 إصابة جديدة بكورونا و206 وفيات

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و206 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، يوم أمس، في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 617601، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
الهند
سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، 7145 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة.
وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خلال اليوم ارتفع إلى 477158 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.
289 ضحية إضافية بالفيروس بالهند
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 4079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و206 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، يوم أمس، في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 617601، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
الهند
سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم السبت، 7145 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة.
وقالت الوزارة: إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خلال اليوم ارتفع إلى 477158 بعد تسجيل 289 وفاة جديدة.