ردًا على نبأ عزم تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب.. "دحلان" لـ"أردوغان": راجع طبيبًا نفسيًا

أنقرة رصدت 4 ملايين ليرة لمن يقبض عليه

عقب تداول نبأ اعتزام تركيا إدراجه على قوائم الإرهاب، طالب السياسي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم (السبت)، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمراجعة طبيب نفسي.

وقال "دحلان" عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار (مكافأة الإسهام في القبض عليه) لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

وكانت قناة "تي آر تي" قد ذكرت أن تركيا تعتزم إدراج "دحلان" على قوائم الإرهاب ورصدت 4 ملايين ليرة تركية لمن يقبض عليه، وذلك لارتباطه بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.